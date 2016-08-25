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    Еще одна страховая компания подключилась к системе "Зеленая карта"

    Число подключившихся к указанной системе страховых компаний достигло 14-ти

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Компания Gunay Insurance включена в реестр страховщиков, обладающих правом осуществлять деятельность в рамках системы "Зеленая карта". 

    Об этом сообщили Report в Бюро обязательного страхования.

    Тем самым, число подключившихся к указанной системе страховых компаний достигло 14-ти. В настоящее время также компании AXA-Mbask, Xalq Sigorta, Azsigorta, Mega Insurance, Atasigorta, PASHA Sigorta, Standard Insurance, Azerbaijan İndustry İnsurance, Silkway Insurance, Azersigorta, Ateshgah Insurance, AlfaInsurance и Gala Insurance обладают правом осуществлять деятельность в рамках данной системы. 

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