ЕК предложит увеличить акцизы на сигареты и ввести налоги на вейпы

Еврокомиссия предложит пересмотреть налогообложение табачной промышленности: увеличить акцизные сборы на сигареты и ввести налоги на новые продукты, такие как вейпы и системы нагревания табака.

Еврокомиссия предложит пересмотреть налогообложение табачной промышленности: увеличить акцизные сборы на сигареты и ввести налоги на новые продукты, такие как вейпы и системы нагревания табака.

Как передает Report , об этом сообщила Financial Times со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

По информации газеты, минимальный акциз на сигареты в ЕС может быть увеличен вдвое — с 1,8 до 3,6 евро за пачку из 20 сигарет. Это приведет к повышению цен на сигареты в странах Восточной Европы, где пачка может стоить меньше 3 евро, отмечает газета.

В проекте документа говорится, что повышение минимального акциза будет иметь "сильное влияние на потребителей и экономических операторов" в странах с низкой стоимостью сигарет, включая Болгарию, Словакию, Польшу и Венгрию. Кроме того, акцизы на сигареты значительно увеличатся в таких странах, как Австрия и Люксембург, где цены на табак низкие относительно доходов населения.

Еврокомиссия ожидает, что повышение налогов на сигареты принесет странам-членам ЕС дополнительные 9,3 млрд евро, подчеркивает газета.