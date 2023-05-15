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ЕБРР обсудит со странами-членами инвестиции в обеспечение устойчивости экономики

ЕБРР обсудит со странами-членами инвестиции в обеспечение устойчивости экономики В Самарканде 16-18 мая состоится 32-е ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на тему "Инвестиции в жизнеспособность" (Investing in Resilience).
Финансы
15 мая 2023 г. 13:17
ЕБРР обсудит со странами-членами инвестиции в обеспечение устойчивости экономики

В Самарканде 16-18 мая состоится 32-е ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на тему "Инвестиции в жизнеспособность" (Investing in Resilience).

Как передает Report, в мероприятии запланировано участие более 2000 гостей из 73 государств, включая представителей иностранных правительств, глав транснациональных корпораций, руководителей международных финансовых институтов и банков, экспертов в сфере экономики, инвестиций, финансов и технологий, а также мировых СМИ.

Центральной темой мероприятия станет инвестирование в обеспечение устойчивости экономики. В ходе заседания запланировано проведение панельных дискуссий по вопросам выработки мер по преодолению вызовов, с которыми сталкиваются страны-участницы Банка.

Мероприятие предоставит ЕБРР возможность проанализировать также свои достижения за прошедший год и сформировать планы на будущее.

В повестку трёх дней мероприятия входит ряд дискуссионных панельных сессий с экспертами на различные темы. Сессии будут посвящены как регионам, так и отдельным странам. В их числе: международная торговля, энергетическая безопасность, возобновляемые источники энергии; значение малого и среднего бизнеса для экономики; цифровизация на развивающихся рынках; программа ЕБРР "Зелёные города"; "Региональные экономические перспективы" — главное макроэкономическое исследование ЕБРР и т. д.

На полях заседания запланировано проведение бизнес-форума с участием представителей международных деловых кругов. В его рамках состоятся экспертные обсуждения макроэкономической ситуации, роли частного сектора и государства в развитии возобновляемых источников энергии, межрегиональных связей, экономической интеграции, продовольственной безопасности, цифровизации и других вопросов.

Отметим, что Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. Инвестиции ЕБРР в Азербайджан составляют 1% от общего портфеля.

Банк на сегодняшний день инвестировал в общей сложности 3,53 млрд евро в 188 проектов в Азербайджане. Доля частного сектора в инвестиционном портфеле ЕБРР составляет 13%. В настоящее время в портфеле банка по Азербайджану 35 активных проектов. Портфель по этим проектам составляет 844 млн евро. Операционные активы составляют 729 млн евро, а совокупные выплаты - 3,036 млрд евро.

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Версия на азербайджанском языке EBRD üzv ölkələrlə iqtisadi dayanıqlığa investisiya yatırılmasını müzakirə edəcək
Версия на английском языке EBRD to mull investments in economic resilience with member countries

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