Доля доллара США в инвестпортфеле ГНФАР превысила 68%

68,4% активов фонда размещены в долларах США

На 1 июля стоимость инвестиционного портфеля ГНФАР составила 42 636,7 млн долларов США, что на 0,4% больше показателя прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, из них 68,4% активов размещены в долларах США, что больше в годовом сравнении на 13,8 процентных пункта. Фонд сократил долю евро с 34,1% до 20,3%, а фунтов стерлингов увеличил с 4,6% по 4,9%.

На конец июня доля австралийского доллара в портфеле составила 0,5% (меньше на 0,1 процентного пункта), турецкой лиры - 0,7% (стабильный), российского рубля - 0,6% (меньше на 0,1 процентного пункта), корейского вона - 0,5% (больше на 0,1 процентного пункта), китайского юаня - 1,2% (стабильный), японской иены - 1,5% (меньше на 0,1 процентного пункта), других иностранных валют - 1,4% (меньше на 0,1 процентного пункта).

В структуре инвестиционного портфеля фонда на долю облигаций и инструментов денежного рынка приходится 66,8% (снижение на 4,3 п.п.), доля акций увеличилась с 13,3% до 13,7%, недвижимого имущества возросла с 5,3% до 5,9%, золота - с 10,3% до 13,6%.

Доля инструментов рейтинга ААА составила 58,3% (больше на 26,9 п.п.), рейтинга AА сократилась с 21,1% до 11,1%, рейтинга А – с 37,8% до 21,3%, рейтинга BBB - с 8,5% до 7,9%. Доля инструментов неинвестиционного уровня возросла с 1,2% до 1,4%.

На отчетную дату 33,2% облигаций и других инструментов денежного рынка размещены сроком до 1 года, 31,9% - от 1 до 3 лет, 20,9% - от 3 до 5 лет, 14% - более 5 лет. Эти цифры год назад составили 33,1%, 43,3%, 12,2% и 11,4% соответственно.

Распределение инвестиционного портфеля ГНФАР по географическим регионам выглядит следующим образом: 29,3% - по Европе, 35,5% - Азиатско-Тихоокеанскому региону (37,5% и 33% годом ранее), 27,1% - по Северной Америке (19,9% годом ранее), 1,1% - по Австралии и Новой Зеландии (2,2% годом ранее), 0,7% - Ближнему Востоку, 0,1% - Южной Америке.

Доля международных финансовых институтов снизилась с 6,6% до 6,2%. Доля развитых стран в структуре инвестиционного портфеля упала с 63,3% до 60,4%, развивающихся стран выросла с 30,1% до 33,5%.