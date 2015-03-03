 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Дания потратила 25 млрд. долларов на поддержание курса нацвалюты

    На этом фоне валютные резервы страны обновили исторический максимум

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ ЦБ Дании в феврале текущего года потратил 168,7 млрд. датских крон (25 млрд. долларов США) на валютные интервенции с целью поддержания курса национальной валюты.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центробанк Дании.

    На этом фоне валютные резервы страны обновили исторический максимум и достигли отметки в 737,1 млрд. датских крон (110,8 млрд. долларов США), по данным на конец февраля 2015 года.

    Месяцем ранее, в январе текущего года, этот показатель находился на уровне 564,1 млрд. датских крон (84,8 млрд. долларов США).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi