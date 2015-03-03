​Дания потратила 25 млрд. долларов на поддержание курса нацвалюты

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ ЦБ Дании в феврале текущего года потратил 168,7 млрд. датских крон (25 млрд. долларов США) на валютные интервенции с целью поддержания курса национальной валюты.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центробанк Дании.

На этом фоне валютные резервы страны обновили исторический максимум и достигли отметки в 737,1 млрд. датских крон (110,8 млрд. долларов США), по данным на конец февраля 2015 года.

Месяцем ранее, в январе текущего года, этот показатель находился на уровне 564,1 млрд. датских крон (84,8 млрд. долларов США).