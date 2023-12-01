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Чистая прибыль "Азерпамбыг" увеличилась на 13%

Чистая прибыль "Азерпамбыг" увеличилась на 13% "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг", принадлежащий ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", завершил 2022 год с чистой прибылью в размере 26,739 млн манатов.
Финансы
1 декабря 2023 г. 13:41
Чистая прибыль Азерпамбыг увеличилась на 13%

"Агропромышленный комплекс Азерпамбыг", принадлежащий ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", завершил 2022 год с чистой прибылью в размере 26,739 млн манатов.

Как сообщает Report, это на 13,1% больше, чем в 2021 году.

В прошлом году доналоговая прибыль "Азерпамбыг" составила 28,462 млн манатов (на 4,7% меньше, чем годом ранее), а выплаты по налогу на прибыль - 1,723 млн манатов (в 3,6 раза меньше).

По состоянию на 1 января текущего года активы "Азерпамбыг" составили 228,092 млн манатов, что на 11,2% больше, чем в предыдущем году. За отчетный период обязательства компании сократились на 5,5% - до 45,831 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 16,4% - до 182,261 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке “Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi"nin xalis mənfəəti 13 % artıb

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