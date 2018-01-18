Центробанк Турции сохранил учетную ставку стабильной

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Центробанк Турции (TCMB) сохранил стабильной процентные ставки на сегодняшнем заседании.

Как сообщает Report, регулятор не изменил еженедельную ставку по операциям репо (учетная ставка), верхний и нижний пределы процентного коридора, а также ставку окна ликвидности, предоставляемой "в последний момент" (GLP).

Отметим, что и на предыдущем заседании TCMB сохранил учетную ставку на уровне 8%, верхний и нижний пределы процентного коридора - 7,25% и 9,25% соответственно, а GLP повысил на 0,5 п.п., до 12,75%.

Регулятор намерен продолжить жесткую монетарную политику на фоне вызванных высокой инфляцией макроэкономических рисков.

Решение TCMB не повлияло на курс доллара в Турции, который сохранился на уровне 3,79 лиры.

Аналитическая группа Report отмечает, что курс доллара в Турции на первоначальном этапе может упасть до 3,65 лиры, однако в перспективе вероятен рост до 4,00 TRY/USD на фоне геополитических причин.