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    Центробанк Турции сохранил учетную ставку стабильной

    Report: Курс доллара в Турции на фоне геополитических причин может возрасти до 4,00 TRY/USD

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Центробанк Турции (TCMB) сохранил стабильной процентные ставки на сегодняшнем заседании.

    Как сообщает Report, регулятор не изменил еженедельную ставку по операциям репо (учетная ставка), верхний и нижний пределы процентного коридора, а также ставку окна ликвидности, предоставляемой "в последний момент" (GLP).

    Отметим, что и на предыдущем заседании TCMB сохранил учетную ставку на уровне 8%, верхний и нижний пределы процентного коридора - 7,25% и 9,25% соответственно, а GLP повысил на 0,5 п.п., до 12,75%. 

    Регулятор намерен продолжить жесткую монетарную политику на фоне вызванных высокой инфляцией макроэкономических рисков.

    Решение TCMB не повлияло на курс доллара в Турции, который сохранился на уровне 3,79 лиры.

    Аналитическая группа Report отмечает, что курс доллара в Турции на первоначальном этапе может упасть до 3,65 лиры, однако в перспективе вероятен рост до 4,00 TRY/USD на фоне геополитических причин.

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