Центробанк: Продажи наличного доллара банками Азербайджана резко сократились

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Объем валютного рынка Азербайджана за первый квартал 2016 года резко сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), за отчетный период объем валютных операций с долларом США в годовом выражении сократился в 2,8 раз, операций с евро - в 2,7 раз. По информации, доля доллара в общем объеме операций на валютном рынке составила 82%, других валют - 18%.

Сокращение объема валютного рынка наблюдается также в сегменте наличной валюты. За январь-март 2016 года чистые продажи доллара США банками сократились в годовом исчислении в 55 раз, до 79 млн. долларов США, операции с евро - в 3,5 раз, составив 69 млн. евро.

Как заявили в ЦБА, сокращение объема валютного рынка в отчетном периоде связано с факторами спроса и предложения: "Одним из основных факторов снижения спроса на иностранную валюту стало сокращение объемов импорта товаров и услуг. Кроме того, в снижении спроса сыграло роль замедление процесса долларизации".

В свою очередь, снижение валютного предложения связано, в основном, с сокращением объема продаж валюты Госнефтефондом Азербайджана (ГНФАР). Так, объемы продаж иностранной валюты сократились на 41% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По информации, в первом квартале проведено 33 аукциона, из них на 12 спрос превысил предложение, на 21 - полностью удовлетворен. Среднесуточный спрос на аукционах составил 132 млн. долларов, предложение - 148 млн. долларов. В рамках организованных Центробанком валютных аукционов ГНФАР продал в целом 1253 млн. долларов.

На сегодняшний день валютные резервы ЦБА равны 4 млрд. долларов.