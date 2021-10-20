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Центробанк: До конца года ожидается рост стратегических валютных резервов Азербайджана

Центробанк: До конца года ожидается рост стратегических валютных резервов Азербайджана С начала 2021 года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 2 млрд долларов США.
Финансы
20 октября 2021 г. 14:28
Центробанк: До конца года ожидается рост стратегических валютных резервов Азербайджана

С начала 2021 года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 2 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на председателя правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльмана Рустамова, данный тренд будет продолжаться до конца года.

Глава Центробанка выразил свои ожидания по сохранению дальнейшего роста и профицита платежного баланса.

"По итогам первого полугодия профицит счета текущих операций составил 8,1% ВВП", - отметил Рустамов, подчеркнув, что падения нет, так как это поддерживается ростом цен на нефть на мировых рынках.

По его словам, имеются различные факторы, влияющие на рост профицита платежного баланса. "Прогнозировать точнее сложно, но есть ожидания 4-5 процентного роста по сравнению с прошлым годом", - сказал Э.Рустамов.

Отметим, что общий профицит платежного баланса Азербайджана за I полугодие текущего года составил 1 млрд 261,3 млн долларов США. За тот же период прошлого года в платежном балансе образовался дефицит в размере 957,5 млн долларов США.

Общий профицит сформирован за счет профицита счета текущих операций в размере 1 млрд 878,4 млн долларов США (рост в 3,1 раза), дефицита счета капитала - 4,6 млн долларов США (- 40,3%), дефицита финансового счета - 578,5 млн долларов США (- 39%), дефицита по балансирующей статье - 34 млн долларов США (спад в 17,6 раза).

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Версия на азербайджанском языке Elman Rüstəmov: "Strateji valyuta ehtiyatları ilin sonunadək daha da artacaq"
Версия на английском языке CBA: Azerbaijan’s strategic foreign exchange reserves expected to grow by end-year

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