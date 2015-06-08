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    ​Центробанк Азербайджана выделит коммерческим банкам средства в манатах

    Глава миссии МВФ по стране: Во втором полугодии ВВП стремительно вырастет

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в целях стимуляции кредитных вложений в экономику выделит коммерческим банкам средства в манатах. 

    Об этом заявил в эксклюзивном заявлении Report глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Раджа Альмарзоги (Raca Almarzoquie).

    "Центробанк выделит частным банкам средства в манатах для кредитных вложений в экономику. Эти средства не могут быть использованы для покупки валюты. По этой причине во втором полугодии ВВП стремительно вырастет и к концу года составит 66 млрд. манатов, несмотря на то, что за первые 4 месяца объем ВВП составил 16 млрд. манатов", - отметил Р.Альмарзоги.

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