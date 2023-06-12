Центробанк Азербайджана будет публиковать квартальные прогнозы по различным показателям

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) будет публиковать квартальные прогнозы по различным показателям в соответствии с международной практикой.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) будет публиковать квартальные прогнозы по различным показателям в соответствии с международной практикой.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЦБА Талех Кязимов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Наша главная цель - регулирование инфляции, и наши прогнозы основываются на годовой инфляции. То есть мы сравниваем прошлогодние и нынешние цены на товары, входящие в потребительскую корзину. С этого месяца ЦБА будет давать прогнозы относительно инфляции и прогнозы по другим сферам экономики. Здесь речь идет о валовом внутреннем продукте (ВВП), включая прогнозирование ненефтяного ВВП и других макроэкономических показателей", - сказал глава ЦБА.