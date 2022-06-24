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Цена на золото снизилась пятый день подряд

Цена на золото снизилась пятый день подряд Цена на золото в пятницу утром продолжила снижение пятую торговую сессию подряд.
Финансы
24 июня 2022 г. 09:04
Цена на золото снизилась пятый день подряд

Цена на золото в пятницу утром продолжила снижение пятую торговую сессию подряд.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 4,15 доллара, или на 0,22%, до 1 825,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,14% — до 21,012 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла наблюдается отрицательная динамика пятую торговую сессию подряд. Инвесторы оценивают перспективы ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Так, ФРС недавно повысил учётную ставку сразу на 75 б.п., до 1,5-1,75% годовых. Кроме того, глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв продолжит стремиться к замедлению инфляции.

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