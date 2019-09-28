ЦБА сделал предупреждение коммерческим банкам в связи с непригодными купюрами - ЭКСКЛЮЗИВ

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сделал предупреждение коммерческим банкам страны в связи непригодными купюрами.
Как стало известно Report из банковских кругов, письмо было направлено на основе жалоб в ЦБА о наличии в обороте подобных денежных купюр.
В письме говорится, что Центробанк провел в связи с этим мониторинги и выяснилось, что эти купюры выдают банкоматы (АТМ), принадлежащие коммерческим банкам. Также банкам поручается быть внимательными в этом вопросе, не размещать в банкоматы непригодные купюры.
В письме, направленном в коммерческие банки, отмечается, чтобы банки должны сдавать непригодные купюры в Центробанк.
Отметим, что это письмо адресовано всем коммерческим банкам в стране.
Напомним, что система защиты азербайджанских манатов состоит из четырех этапов. Система защиты купюр номиналом 100 манатов приведена ниже:
Элементы защиты I и II степени можно увидеть невооруженным глазом. Эти элементы предусмотрены для населения. На лицевой стороне купюры номинал указан в скрытой форме.
Другим элементом защиты является изменение цвета цифры "100" в нижнем левом углу купюры при разглядывании ее под разными углами. У настоящих купюр цвет должен меняться от темно-красного до зеленого цвета.
Если направить купюру на свет, то с левой стороны купюры можно увидеть водяной знак, состоящий из знака маната, номинала купюры и слова "манат".
Кроме того, особое внимание на купюре стоит обратить на изображение части крепостной стены дворцового комплекса "Ичеришехер". На оригинальной купюре можно разглядеть отдельные кирпичики на крепостной стене, а на здании рядом - микротекст "Азербайджан".
В правом нижнем углу купюры видна голограмма с изображением карты Азербайджана и цифры "100". Также если прикоснуться к цифре "100" в верхнем правом углу и вертикальной надписи "Yüz Manat" (Сто манатов) справа, то можно почувствовать их рельефность.
На верхней правой стороне купюры есть надпись AMB, которую можно разглядеть с помощью специального оборудования. В отличие от других купюр, на банкнотах номиналом 100 манатов, есть вторая надпись AMB. Она цветная и находится с левой стороны купюры.
Элементы защиты III и IV степени можно разглядеть только при помощи специального оборудования. Так, элементы защиты III степени предназначены для банков, а IV степени - только для Центрального банка.
Длина банкноты номиналом в 100 манатов составляет 155 миллиметров, а ширина - 70 миллиметров.
Tural İbadlıАвтор новости