​ЦБА повысил учетную ставку до 7%

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Решением правления Центробанка Азербайджана (ЦБА) с 4 марта 2016 года учетная ставка установлена на уровне 7%, верхний предел процентного коридора по операциям ликвидности на отметке 17%, нижний предел - на отметке 2%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В то же время срок операций по привлечению ликвидности увеличен с 1 до 7 дней. Банки с целью управления краткосрочной ликвидностью могут использовать операции репо и обратного репо сроком 1-7 дней по своей инициативе. Помимо этого, приняты решения по дифференциации норм обязательных резервов, подготовлена соответствующая нормативная база. Об этом будет сообщено дополнительно.

Отметим, что в рамках мер по стабилизации на валютном рынке ЦБА с 15 февраля 2016 года установил учетную ставку на уровне 5%, нижний предел процентного коридора по операциям ликвидности на отметке 2%, верхний предел - на отметке 10%. Ранее, 13 июля 2015 года учетная ставка была снижена до 3%, нижний предел процентного коридора - 0,1%, верхний предел - 5%.