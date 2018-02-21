ЦБА: Общий объем валютного рынка сократился

© Report

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Общий объем валютного рынка в 2017 году сократился по сравнению с 2016 годом. Так, в годовом сравнении объем валютных операций с долларом США снизился на 5,8%, с евро - на 5,4%.

Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре денежной политики Центробанка Азербайджана (ЦБА).

За отчетный период 83% операций на валютном рынке было осуществлено с долларом и 17% - с другими валютами. На межбанковском валютном рынке (МВР) осуществлено 24%, на внутрибанковском валютном рынке (ВВР) - 76% валютных операций.

Среди операций с долларом на МВР 56,7% были связаны с регулированием валютной позиции банков. На ВВР 95,8% валютных операций пришлось на операции с юридическими лицами.

По информации, спад наблюдался и в сегменте наличного валютного рынка. Банки в 2017 году продали 26,5 млн долларов в чистом выражении, в то время как в 2016 году этот показатель составил 445,4 млн долларов.

В 2017 году ЦБА проведено 99 аукционов. Госнефтефонд Азербайджана за этот период продал 3 597,8 млн долларов, что на 26,3% меньше, чем в 2016 году.

В дни, когда ЦБА не проводил аукционы, операции на межбанковском валютном рынке осуществлялись посредством платформы Bloomberg. Объем операций в этом сегменте составил 1 065 млн долларов.