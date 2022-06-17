ЦБ: Неустойчивость банковского сектора Азербайджана снизилась

В прошлом году показатель индекса неустойчивости банковского сектора Азербайджана (BSFI) улучшился и составил "0,20".

В прошлом году показатель индекса неустойчивости банковского сектора Азербайджана (BSFI) улучшился и составил "0,20".

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете "Финансовая стабильность-2021" Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

В документе также отмечается, что все это произошло на фоне восстановления экономического роста и расширения баланса банков в течение 2021 года.

В 2020 году показатель индекса неустойчивости сектора снизился по сравнению с 3 годами ранее и составил "-0,65", что свидетельствует о повышении уровня риска в условиях пандемии и локдауна.

Отметим, что широко используемый в международной практике индекс BSFI оценивает устойчивость банковского сектора.