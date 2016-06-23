​БОС: В Азербайджане нет необходимости повышать тарифы на обязательное автострахование

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В настоящее время в Азербайджане нет необходимости повышать тарифы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам исполнительный директор Бюро обязательного страхования (БОС) Эльхан Гулиев.

По его словам, возглавляемая им структура регулярно проводит сравнительную оценку данных по убыточности в других странах с аналогичными показателями в Азербайджане: "Есть страны, в которых убыточность равна 98-99%. У нас этот показатель значительно ниже".

"Основная проблема связана с выплачиваемыми страховыми компаниями сверхкомиссионными и скидками. Палата надзора за финансовыми рынками проводит необходимые меры. Уже возможно нормально работать", - отметил глава БОС.