Boeing огласил объем невыполненных заказов в IV квартале

Чистый убыток американского концерна за 2020 год вырос в 19 раз

Чистый убыток американского концерна Boeing Co., одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, по итогам 2020 года составил 11,941 миллиарда долларов США против 636 миллионов долларов США в предыдущем году.

Как передает Report, об этом сообщает Prime, ссылаясь на данные компании.

Чистый разводненный убыток в пересчете на акцию за отчетный период составил 20,88 доллара США против 1,12 доллара США за 2019 год. Выручка Boeing уменьшилась на 24%, составив 58,158 миллиарда долларов США.

По итогам четвертого квартала 2020 года Boeing получил убыток в размере 8,049 миллиарда долларов США, что в 8 раз больше убытка, зафиксированного в предыдущем году. Разводненный убыток на акцию составил 14,65 доллара США против убытка в 1,79 доллара США за четвертый квартал 2019 года. Выручка за три отчетных месяца сократилась на 15%, до 15,304 миллиарда долларов США.

Boeing также сообщил, что объем невыполненных заказов в четвертом квартале составляет 363 миллиарда долларов США, 282 миллиарда из которых приходятся на более чем четыре тысячи коммерческих самолетов.

"Возвращение 737 МАХ в эксплуатацию в США и на некоторых других рынках стало важным шагом… После получения одобрения FAA на возобновления эксплуатации, Boeing поставил более 40 самолетов 737 МАХ", — говорится в релизе компании. Кроме того, Boeing отметил, что ожидает по мере роста спроса постепенного увеличения производства самолетов этой модели до 31 в месяц в начале 2022 года.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.