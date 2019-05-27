Банк Республика запускает специальную кредитную кампанию ко Дню Республики - 28 Мая

Банк Республика поздравляет Азербайджанский народ с наступающим Днем Республики - 28 мая и желает счастливой и благополучной жизни!

По случаю праздника, Банк Республика - один из ведущих банков страны в области цифрового банкинга, запускает кредитную кампанию для всех клиентов "Онлайн-кредит - 0% комиссии". Так, клиенты, сделавшие онлайн-заказ потребительских и микрокредитов до 1 июня на официальном сайте и на фейсбук-странице Банка Республика, смогут получить кредит БЕЗ КОМИССИИ.

В рамках кампании клиенты получат возможность получить "Кредиты наличными" с максимальной суммой в 20 000 манатов сроком на 36 месяцев, от 18% годовых. В зависимости от официального дохода, кредит до 10 000 манатов может быть предоставлен и без поручителей. А предприниматели получат возможность взять "Микрокредиты" с максимальной суммой до 50 000 манатов сроком на 36 месяцев, от 12% годовых.

Воспользовавшись приложением банка "Mobil Şöbə", Вы сможете автоматически оплачивать свой кредит и другие услуги в определенный день месяца без задержки, подключившись к услуге "Автоплатеж". Услуга "Автоплатеж" избавит от необходимости помнить о платеже каждый месяц и сделает платеж автоматически в соответствии с установленной суммой и датой платежа.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице банка или позвонив по номеру 144.