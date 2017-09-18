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    Bank Respublika предлагает кредит для малого и среднего предпринимательства

    Об этом говорится в информации банка

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Bank Respublika предлагает ряд кредитных возможностей для расширения бизнеса малого и среднего предпринимательства. 

    Об этом сообщили Report в банке.

    Бизнес-кредиты до 500 тыс. манат дадут возможность вывести предприятие на новый виток развития. Кредит предоставляется на индивидуальных условиях и учитывает потребности каждого бизнеса в деталях. Кредит может быть выдан под залог оборотных и основных средств, недвижимости и депозита.

    Для уверенного ведения бизнеса Bank Respublika обеспечивает банковскую гарантию и выдачу аккредитивов под потребности на выгодных условиях. Наряду с кредитным предложением для бизнеса, банк предлагает широкий спектр услуг и для сотрудников компании. Это такие продукты, как зарплатные карты, наличный кредит, такситная карта, денежные переводы, депозиты и ряд других финансовых продуктов.

    Одним из преимуществ партнерства с Bank Respublika является наличие инновационных систем онлайн-банкинга - как мобильного, так и интернет. Подробнее о предложениях можно узнать по короткому номеру 144, а также на веб-сайте банка.

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