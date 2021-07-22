Азербайджану выделен кредит на смягчение негативного воздействия COVID-19

Общая стоимость данной программы оценивается в 1 миллиард 773,2 миллиона долларов США

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) выделил на поддержку мер правительства Азербайджана по финансовому стимулированию, направленные на смягчение негативного воздействия COVID-19 на здоровье, доходы и экономические возможности населения, а также на макроэкономическую стабильность 100 миллионов долларов США.

Как передает Report со ссылкой на сообщение банка, общая стоимость данной программы оценивается в 1 миллиард 773,2 миллиона долларов США. Правительство покроет 1 миллиард 423,2 миллиона долларов США, Азиатский банк развития выделил 250 миллионов долларов.

Согласно сообщению, в результате реализации программы тестирование на COVID-19 достигло не менее 10 000 тестов в день, и в общей сложности сделано не менее 2,6 миллиона тестов (базовый показатель на 2019 год - ни одного); предполагается поддерживать уровень бедности на уровне или ниже среднего уровня до COVID-19 (средний базовый уровень 2016–2019 гг. - 5,3%); доля производства со стороны микро-, малых и средних предприятий в ВВП будет поддерживаться на уровне до COVID-19 или выше (базовый показатель 2019 год - доля в ВВП составляла 23,3%).

Предлагаемая структура программы состоит из трех контрциклических мер реагирования на пандемию COVID-19:

- улучшение государственной системы реагирования на COVID-19 и системы здравоохранения;

- расширение социальной защиты бедных и уязвимых слоев населения;

- Помощь затронутым секторам экономики для предотвращения потери рабочих мест из-за экономического спада из-за мер по смягчению и предотвращению COVID-19.

Напомним, что 29 июня 2015 года 57 стран подписали в Пекине (Китай) договор о создании АБИИ. Со стороны Азербайджана этот договор подписал министр финансов Самир Шарифов. Членство официального Баку было ратифицировано 24 июня 2016 года.