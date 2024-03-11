Азербайджано-Кыргызский фонд развития получил проекты на 80 млн долларов

На рассмотрении Азербайджано-Кыргызского фонда развития находятся проекты на общую сумму 80 млн долларов США.

На рассмотрении Азербайджано-Кыргызского фонда развития находятся проекты на общую сумму 80 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сказал глава фонда Алмаз Мамбетов



"Сейчас мы рассматриваем эти проекты, возможно отправим на доработку или вовсе откажем некоторым. В основном поступившие проекты направлены на развитие туризма", - сказал он.



А.Мамбетов сообщил, что проекты до 1 млн долларов США рассматривает и решение принимает правление, а свыше 1 млн долларов США - совет директоров.



На этот момент рассматривался проект Соглашения об условиях пребывания Азербайджано-Кыргызского фонда развития на территории Кыргызстана.

Отметим, что 11 октября 2022 года в столице Кыргызстана Бишкеке было подписано "Соглашение о создании Азербайджано-Кыргызского фонда развития". Уставный капитал Азербайджано-Кыргызского фонда развития составляет 25 млн долларов США, штаб-квартира находится в Бишкеке. Вкладываемые в уставный капитал средства формируются Азербайджаном, международными финансовыми институтами, финансовыми организациями иностранных государств, а также из других источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.