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Азербайджан за год увеличил валютные резервы на 10%

Азербайджан за год увеличил валютные резервы на 10% По состоянию на 1 апреля 2024 года валютные резервы Азербайджана составили 69 млрд 027,2 млн долларов США.
Финансы
20 апреля 2024 г. 10:33
Азербайджан за год увеличил валютные резервы на 10%

По состоянию на 1 апреля 2024 года валютные резервы Азербайджана составили 69 млрд 027,2 млн долларов США.

Как сообщает Report, из них 83,1% или 57 млрд 372,8 млн долларов США приходятся на Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР), а 16,9% или 11 млрд 654,4 млн долларов США - на долю Центрального банка Азербайджана (АМБ).

В I квартале валютные резервы страны выросли на 1 млрд 344,5 млн долларов США или на 2%. Так, валютные резервы ГНФАР увеличились на 1 млрд 303,1 млн долларов США или 2,3%, а ЦБА - на 41,4 млн долларов США или 0,4%.

За последний год валютные резервы страны показали рост на 6 млрд 456,6 млн долларов США или на 10,3%. За год валютные резервы ГНФАР увеличились на 3 млрд 935,2 млн долларов США или на 7,4%, а валютные резервы ЦБА - на 2 млрд 521,4 млн долларов США или на 27,6%.

Валютные резервы ГНФАР,

в млн долларов

Валютные резервы ЦБА,

в млн долларов

Стратегические валютные резервы Азербайджана,

в млн долларов

01.04.2024

57 372,8

11 654,4

69 027,2

01.01.2024

56 069,7

11 613.0

67 682,7

01.10.2023

55 524,0

9 775,3

65 299,3

01.07.2023

54 915,1

9 195,9

64 111,0

01.04.2023

53 437,6

9 133,0

62 570,6
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Версия на английском языке Azerbaijan increases foreign exchange reserves by 10% year-on-year
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan son 1 ildə valyuta ehtiyatlarını 10 % artırıb

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