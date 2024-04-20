Азербайджан за год увеличил валютные резервы на 10%

По состоянию на 1 апреля 2024 года валютные резервы Азербайджана составили 69 млрд 027,2 млн долларов США.
Как сообщает Report, из них 83,1% или 57 млрд 372,8 млн долларов США приходятся на Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР), а 16,9% или 11 млрд 654,4 млн долларов США - на долю Центрального банка Азербайджана (АМБ).
В I квартале валютные резервы страны выросли на 1 млрд 344,5 млн долларов США или на 2%. Так, валютные резервы ГНФАР увеличились на 1 млрд 303,1 млн долларов США или 2,3%, а ЦБА - на 41,4 млн долларов США или 0,4%.
За последний год валютные резервы страны показали рост на 6 млрд 456,6 млн долларов США или на 10,3%. За год валютные резервы ГНФАР увеличились на 3 млрд 935,2 млн долларов США или на 7,4%, а валютные резервы ЦБА - на 2 млрд 521,4 млн долларов США или на 27,6%.
|
Валютные резервы ГНФАР,
в млн долларов
|
Валютные резервы ЦБА,
в млн долларов
|
Стратегические валютные резервы Азербайджана,
в млн долларов
|
01.04.2024
|
57 372,8
|
11 654,4
|
69 027,2
|
01.01.2024
|
56 069,7
|
11 613.0
|
67 682,7
|
01.10.2023
|
55 524,0
|
9 775,3
|
65 299,3
|
01.07.2023
|
54 915,1
|
9 195,9
|
64 111,0
|
01.04.2023
|
53 437,6
|
9 133,0
|
62 570,6