Азербайджан изменил позицию в списке стран по денежным переводам из Казахстана

По объему отправленных из Казахстана денег Азербайджан опустился на 8 место, уступив Грузии

По объему отправленных из Казахстана денег Азербайджан опустился на 8 место, уступив Грузии, а Армения сохранила за собой 6 место.

Как передает Report со ссылкой на ranking.kz, в Азербайджан в январе-мае 2021 года было отправлено 6 млрд тенге, из которых 1,1 млрд тенге приходится на май, тогда как в Армению было отправлено 9,9 млрд тенге, в Грузию - 6,2 млрд тенге.

В разрезе стран по объему отправленных из Казахстана денег Россия опустилась уже на третье место, уступив Турции и вырвавшемуся вперед Узбекистану. В Узбекистан было отправлено 78,1 млрд тенге, из которых 22 млрд тенге — только за май. В Турцию и Россию было отправлено 77,7 млрд и 76,2 млрд тенге соответственно. Существенные объемы средств также были отправлены в Кыргызстан (61 млрд тенге) и Китай (11,9 млрд тенге). Россия же продолжает лидировать среди стран-отправителей: так, за январь-май 2021 года из РФ было получено 23,5 млрд тенге, что, впрочем, всё же значительно меньше, чем было отправлено в РФ. Следом идут Узбекистан и Южная Корея — 18,6 млрд тенге и 17,1 млрд тенге соответственно. Существенные объемы также приходятся на переводы в РК из Кыргызстана (13,7 млрд тенге) и США (12,2 млрд тенге).





Объем международных денежных переводов, отправленных физическими лицами за рубеж через системы денежных переводов, за январь–май 2021 года составил 349 млрд тенге — на 57,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем полученных денежных переводов вырос лишь на 11,4%, до 112,8 млрд тенге, за январь-май текущего года. При этом в прошлом году объем полученных средств сократился на 30,5%, в то время как объем отправленных денег практически не изменился (снизился лишь на 2,5%). В текущем году объем отправленных из РК средств в 3,1 раза превышает объем полученных, годом ранее разница в аналогичном периоде составляла 2,2 раза, 5 лет назад — 1,5 раза.



