О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан изменил позицию в списке стран по денежным переводам из Казахстана

Азербайджан изменил позицию в списке стран по денежным переводам из Казахстана По объему отправленных из Казахстана денег Азербайджан опустился на 8 место, уступив Грузии
Финансы
8 июля 2021 г. 10:49
Азербайджан изменил позицию в списке стран по денежным переводам из Казахстана

По объему отправленных из Казахстана денег Азербайджан опустился на 8 место, уступив Грузии, а Армения сохранила за собой 6 место.

Как передает Report со ссылкой на ranking.kz, в Азербайджан в январе-мае 2021 года было отправлено 6 млрд тенге, из которых 1,1 млрд тенге приходится на май, тогда как в Армению было отправлено 9,9 млрд тенге, в Грузию - 6,2 млрд тенге.

В разрезе стран по объему отправленных из Казахстана денег Россия опустилась уже на третье место, уступив Турции и вырвавшемуся вперед Узбекистану. В Узбекистан было отправлено 78,1 млрд тенге, из которых 22 млрд тенге — только за май. В Турцию и Россию было отправлено 77,7 млрд и 76,2 млрд тенге соответственно. Существенные объемы средств также были отправлены в Кыргызстан (61 млрд тенге) и Китай (11,9 млрд тенге). Россия же продолжает лидировать среди стран-отправителей: так, за январь-май 2021 года из РФ было получено 23,5 млрд тенге, что, впрочем, всё же значительно меньше, чем было отправлено в РФ. Следом идут Узбекистан и Южная Корея — 18,6 млрд тенге и 17,1 млрд тенге соответственно. Существенные объемы также приходятся на переводы в РК из Кыргызстана (13,7 млрд тенге) и США (12,2 млрд тенге).

В какие страны казахстанцы чаще всего отравляют деньги

Объем международных денежных переводов, отправленных физическими лицами за рубеж через системы денежных переводов, за январь–май 2021 года составил 349 млрд тенге — на 57,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем полученных денежных переводов вырос лишь на 11,4%, до 112,8 млрд тенге, за январь-май текущего года. При этом в прошлом году объем полученных средств сократился на 30,5%, в то время как объем отправленных денег практически не изменился (снизился лишь на 2,5%). В текущем году объем отправленных из РК средств в 3,1 раза превышает объем полученных, годом ранее разница в аналогичном периоде составляла 2,2 раза, 5 лет назад — 1,5 раза.

В какие страны казахстанцы чаще всего отравляют деньги

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2021)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.07.2021)
8 июля 2021 г. 09:51
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (08.07.2021)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (08.07.2021)
8 июля 2021 г. 09:31
ЕС планирует направить 17 млрд евро на инвестиции для стран Восточного партнерства
ЕС планирует направить 17 млрд евро на инвестиции для стран "Восточного партнерства"
7 июля 2021 г. 18:35
Микаил Джаббаров: Предприниматели получили субсидии в размере 57 млн манатов
Микаил Джаббаров: Предприниматели получили субсидии в размере 57 млн манатов
7 июля 2021 г. 17:56
Джаббаров: На бизнес-кредиты выданы госгарантии в размере 129,7 млн манатов
Джаббаров: На бизнес-кредиты выданы госгарантии в размере 129,7 млн манатов
7 июля 2021 г. 17:25
В Азербайджане возросли поступления в бюджет по линии таможенных органов
В Азербайджане возросли поступления в бюджет по линии таможенных органов
7 июля 2021 г. 17:03
Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП еврозоны на 2021 год
Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП еврозоны на 2021 год
7 июля 2021 г. 15:17
Большинство граждан Азербайджана не верят в очередную девальвацию
Большинство граждан Азербайджана не верят в очередную девальвацию
7 июля 2021 г. 14:13
АБР выделил Азербайджану многомиллионный кредит на борьбу с COVID-19
АБР выделил Азербайджану многомиллионный кредит на борьбу с COVID-19
7 июля 2021 г. 13:01
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (07.07.2021)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (07.07.2021)
7 июля 2021 г. 10:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi