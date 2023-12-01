О нас

Азербайджан и Пакистан подписали меморандум в области аудита и бухгалтерского учета

Азербайджан и Пакистан подписали меморандум в области аудита и бухгалтерского учета Палата аудиторов Азербайджана подписала меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве с Институтом привилегированных бухгалтеров Пакистана (ICAP).
Финансы
1 декабря 2023 г. 11:55
Азербайджан и Пакистан подписали меморандум в области аудита и бухгалтерского учета

Палата аудиторов Азербайджана подписала меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве с Институтом привилегированных бухгалтеров Пакистана (ICAP).

Как сообщает Report, меморандум подписали председатель палаты Вахид Новрузов и президент ICAP Мохаммед Али Латиф.

В меморандуме отражена договоренность сторон об обмене опытом в области аудита и бухгалтерского учета, изучении возможностей совместной работы по вопросам, представляющим взаимный интерес, обмен технической или иной информацией.

Напомним, что в июле этого года между Палатой аудиторов и Израильским институтом сертифицированных общественных бухгалтеров был подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan signs MoU with Pakistan in audit and accounting
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Pakistanla audit və mühasibatlıq sahəsində Anlaşma Memorandumu imzalayıb

Экслюзивные новости

Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
29 ноября 2023 г. 15:06
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
28 ноября 2023 г. 17:03
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
28 ноября 2023 г. 15:58
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
28 ноября 2023 г. 15:46
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
Обнародовано число иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре
27 ноября 2023 г. 15:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi