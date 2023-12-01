Азербайджан и Пакистан подписали меморандум в области аудита и бухгалтерского учета

Палата аудиторов Азербайджана подписала меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве с Институтом привилегированных бухгалтеров Пакистана (ICAP).

Палата аудиторов Азербайджана подписала меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве с Институтом привилегированных бухгалтеров Пакистана (ICAP).

Как сообщает Report, меморандум подписали председатель палаты Вахид Новрузов и президент ICAP Мохаммед Али Латиф.

В меморандуме отражена договоренность сторон об обмене опытом в области аудита и бухгалтерского учета, изучении возможностей совместной работы по вопросам, представляющим взаимный интерес, обмен технической или иной информацией.

Напомним, что в июле этого года между Палатой аудиторов и Израильским институтом сертифицированных общественных бухгалтеров был подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве.