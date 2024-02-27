Активы банковского сектора Азербайджана выросли на 8%

По состоянию на 1 февраля 2024 года активы банковского сектора Азербайджана составили 49 млрд 296,8 млн манатов.

По состоянию на 1 февраля 2024 года активы банковского сектора Азербайджана составили 49 млрд 296,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 7,5% больше, чем на 1 февраля прошлого года.

22 млрд 199,6 млн манатов активов банков составили чистые кредиты, выданные клиентам. За последний год кредитный портфель сектора увеличился на 19,9%, а доля кредитов в активах выросла с 40,4% до 45%.

За отчетный период обязательства банковского сектора увеличились на 7,3% - до 43 млрд 144,4 млн манатов, в том числе депозитный портфель вырос на 6,1% - до 34 млрд 995,4 млн манатов. Из них 12 млрд 831,2 млн манатов составляют депозиты физических лиц, а 22 млрд 164,2 млн манатов - депозиты юридических лиц. За год средства населения в банках увеличились на 9,8%, а средства компаний - на 4,1%.

За последний год обязательства банков перед Центральным банком Азербайджана сократились в 4,6 раза и составили 47,1 млн манатов.

Балансовый капитал сектора увеличился на 8,7% и составил 6 млрд 152,4 млн манатов.