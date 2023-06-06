АБР оценил потребность в финансировании малых и средних предприятий в Азербайджане

Дефицит финансирования малых и средних предприятий (МСП) в Азербайджане оценивается в более чем 6,8 млрд долларов США.

Дефицит финансирования малых и средних предприятий (МСП) в Азербайджане оценивается в более чем 6,8 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР), микро-, малые и средние предприятия (ММСП) вносят существенный вклад в ВВП, обеспечивая значительную долю занятости, так как работают в широком спектре сфер экономики.

"Более двух третей экономически активного населения и более 75% женщин в Азербайджане заняты в ММСП. Однако, несмотря на их экономическую и социальную значимость, доступ к финансовым ресурсам для ММСП остается ограниченным, поскольку у них меньше возможностей для получения банковских кредитов, чем у крупных фирм", - отмечает АБР.

2020 году ММСП в стране составляли 99,7% от общего числа предприятий, при этом значительная часть (43% от общего числа ММСП) работала в сельской местности.

По данным банка, 226 000 женщин-предпринимателей составляют 21% всех зарегистрированных предпринимателей в стране. В сельском, лесном и рыбном хозяйстве женщины-предприниматели в 2022 году составляли 38,1%.

"При этом их доступность к финансовым ресурсам остается проблемой, и женщины находятся в более шатком финансовом положении, чем мужчины, с точки зрения финансовой грамотности, использования страховых услуг и наличия банковского счета. Ограниченный доступ к финансам также является барьером, с которым сталкиваются женщины при открытии или расширении своего бизнеса. Женщины составляют только четверть получателей финансирования у финансовых учреждений.

Отчасти это связано с более низким уровнем владения недвижимостью среди женщин, что затрудняет для них получение кредита, обеспеченного залогом. Предоставление объективной информации женщинам о затратах и преимуществах финансовых услуг поможет улучшить их финансовую доступность", - считает АБР.