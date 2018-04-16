AБA: В банках нет проблем с продажей долларов

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Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Ассоциация банков Азербайджана (AБA) прокомментировала распространяемые в социальных сетях слухи об ограничении на продажу или полном отказе от продажи долларов некоторыми банками.

Как сообщил Report председатель организации Закир Нуриев, нет никаких проблем с продажей долларов в банках.

"Банки продают доллары в обычном порядке. Нет причин для беспокойства. Центробанк Азербайджана обеспечивает банки валютой в достаточном количестве на своих аукционах. Согласно закону, каждый может купить до 500 долларов США без удостоверения личности и более 500 долларов, предъявив удостоверение.

Временами могут возникать перерывы в продаже долларов филиалами банка. Это может быть связано с обеденными перерывами или техническими проблемами. Но в целом в банках нет дефицита долларов", - сказал он.