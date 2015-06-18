Валуев: На девиз «Спорт - вне политики!» представители Запада чихать хотели. Очередной пример - Евроигры

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ «Мы всё чаще становимся свидетелями того, что на олимпийский девиз «Спорт - вне политики!» отдельные представители Запада чихать хотели. Очередной пример - Европейские игры в Баку».

Как сообщает Report со ссылкой на издание «Аргументы и факты», об этом заявил экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.

Он отметил, что на церемонии открытия Европейских игр не было высокопоставленных представителей ни Англии, ни Франции, ни Германии. «Почему? Да просто у ЕС к Азербайджану сегодня масса вопросов, в том числе и «неправильное» партнерство с Россией. А тут такая прекрасная возможность насолить - испортить праздник, на который Баку прилично по­тратился. Это примерно такая же история, как футбольный чемпионат мира-2018 в России. На тех, кто играет не по правилам Запада, давят экономически и политически. Теперь вот и до спорта добрались..», - констатировал Валуев.

По его словам, поражает применение двойных стандартов: «Сейчас Запад обвиняет Азербайджан в нарушении прав человека. Но где были эти шумные голоса обвинителей 2,5 года назад, когда Баку выиграл право проведения Европейских игр? К слову, других желающих провести это дорогостоящее мероприятие, по сути, не было. Разве за время, прошедшее с декабря 2012-го, Азербайджан сильно изменился? Опять же к вопросу про права человека: во время подготовки к лондонской Олимпиаде британские войска находились в Ираке. И никого ничего не смущало... ».

«В общем, всё происходящее противно. Хотя, надо сказать, подобные скандалы меня уже перестали удивлять», - добавил известный российский спортсмен.