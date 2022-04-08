В США женщина выиграла в лотерею $10 млн, случайно купив не тот билет

Жительница США выиграла в лотерею 10 млн долларов, случайно купив не тот билет.

Жительница США выиграла в лотерею 10 млн долларов, случайно купив не тот билет.

Как передает Report со ссылкой на HuffPost , ЛеКедра Эдвардс из Калифорнии стояла около автомата с лотерейными билетами, пытаясь приобрести один, когда ее случайно толкнул мужчина. Из-за этого американка нажала не ту кнопку и купила не тот вариант, который планировала изначально.

По словам женщины, она узнала, что сорвала джекпот, когда ехала по шоссе за рулем своей машины.

"Я чуть не разбила машину. Остановилась, посмотрела несколько раз на свой билет, просканировала его через приложение, но все равно продолжала думать, что это не может быть правдой", - вспоминает Эдвардс.

ЛеКедра рассказала, что потратит выигранные деньги на покупку дома и откроет свой бизнес, о котором давно мечтала.