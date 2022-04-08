О нас
Аудио новости

В США женщина выиграла в лотерею $10 млн, случайно купив не тот билет

В США женщина выиграла в лотерею $10 млн, случайно купив не тот билет Жительница США выиграла в лотерею 10 млн долларов, случайно купив не тот билет.
Это интересно
8 апреля 2022 г. 07:09
В США женщина выиграла в лотерею $10 млн, случайно купив не тот билет

Жительница США выиграла в лотерею 10 млн долларов, случайно купив не тот билет.

Как передает Report со ссылкой на HuffPost, ЛеКедра Эдвардс из Калифорнии стояла около автомата с лотерейными билетами, пытаясь приобрести один, когда ее случайно толкнул мужчина. Из-за этого американка нажала не ту кнопку и купила не тот вариант, который планировала изначально.

По словам женщины, она узнала, что сорвала джекпот, когда ехала по шоссе за рулем своей машины.

"Я чуть не разбила машину. Остановилась, посмотрела несколько раз на свой билет, просканировала его через приложение, но все равно продолжала думать, что это не может быть правдой", - вспоминает Эдвардс.

ЛеКедра рассказала, что потратит выигранные деньги на покупку дома и откроет свой бизнес, о котором давно мечтала.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yanlış bilet alan ABŞ sakini lotereyada 10 milyon dollar udub

Самое важное

Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
7 апреля 2022 г. 22:11
SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
SOCAR закупает автомобильное топливо из трех стран для внутреннего рынка
7 апреля 2022 г. 17:49
Кяльбаджарцы впервые посетили село Агдабан спустя 30 лет
ФотоКяльбаджарцы впервые посетили село Агдабан спустя 30 лет
7 апреля 2022 г. 17:17
Тофиг Зульфугаров: Процессы развиваются в интересах официального Баку
Тофиг Зульфугаров: Процессы развиваются в интересах официального Баку
7 апреля 2022 г. 13:43
Встреча в Брюсселе - очередная дипломатическая победа Азербайджана
Встреча в Брюсселе - очередная дипломатическая победа Азербайджана
7 апреля 2022 г. 13:01
Министр Закир Гасанов осмотрел новые объекты военной инфраструктуры
ФотоМинистр Закир Гасанов осмотрел новые объекты военной инфраструктуры
7 апреля 2022 г. 10:15
МИД Азербайджана: Брюссельская встреча является очередным важным шагом к будущему миру и спокойствию в регионе
МИД Азербайджана: Брюссельская встреча является очередным важным шагом к будущему миру и спокойствию в регионе
7 апреля 2022 г. 10:13
Глава Совета ЕС: Начался процесс устойчивого соглашения между Азербайджаном и Арменией
ВидеоГлава Совета ЕС: Начался процесс устойчивого соглашения между Азербайджаном и Арменией
7 апреля 2022 г. 03:46
Шарль Мишель: Сегодня мы добились большого прогресса
ВидеоШарль Мишель: Сегодня мы добились большого прогресса
7 апреля 2022 г. 03:35
Состоится заседание Совместной пограничной комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы
Состоится заседание Совместной пограничной комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы
7 апреля 2022 г. 03:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi