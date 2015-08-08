​В США пассажира высадили из самолета за отказ отключить телефон

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В США полиции пришлось арестовывать пассажира прямо в самолете за отказ отключить телефон.

Как передает Report, инцидент произошел в аэропорту О’Хара в Чикаго, штат Иллинойс.

Подробности случившегося сообщило агентство USA Today. По его данным, бортпроводники потребовали пассажира отключить мобильный телефон во время того, как самолет вырулил на взлетную полосу. Клиент проигнорировал просьбу, из-за чего экипаж принял решение вернуть самолет к месту посадки пассажиров.

За пассажиром на борт поднялись сотрудники полиции - американец ударил одного из пассажиров, а затем оказал сопротивление при задержании сотрудникам правоохранительных органов.

Теперь клиента ждет суд, назначенный на 23 августа. Американец обвиняется сразу по шести пунктам.