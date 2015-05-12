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    ​В аэропорту Якутска самолет столкнулся с машиной

    В момент происшествия экипажа и пассажиров на борту Ан-26 не было

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В аэропорту Якутска самолет Ан-26 столкнулся на аэродромной стоянке с машиной "Газель".

    Как передает Report, инцидент произошел утром 11 мая.

    Самолет авиакомпании "Полярные авиалинии", который должен был совершить рейс Якутск - Чокурдах, по неизвестной причине столкнулся с "Газелью". В момент происшествия экипажа и пассажиров на борту Ан-26 не было.

    По предварительной информации, в результате столкновения повреждена носовая часть самолета, деформирован локатор. Размер причиненного ущерба не уточняется.

    По факту инцидента начата доследственная проверка. Водитель "Газели" направлен на медицинское освидетельствование.

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