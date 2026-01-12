Умерла 49-летняя шимпанзе Ай, которая умела считать и рисовать

В возрасте 49 лет умерла японская шимпанзе по кличке Ай, которая умела считать и рисовать.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.

По информации Института Киотского университета, смерть известной обезьяны наступила от старости и отказа внутренних органов.

Шимпанзе родилась в Западной Африке и в 1977 году ее доставили в Японию. В Киото она стала главной участницей исследовательской программы Ai Project, посвященной изучению мышления шимпанзе.

Ученые установили, что Ай умела работать с числами и различать цвета. В полтора года примату подключили специальную клавиатуру, чтобы изучать память обезьяны и ее способности к обучению.

К пяти годам Ай освоила числовые обозначения от одного до шести и могла называть число, цвет и предмет более чем у 300 образцов. В свободное от экспериментов время шимпанзе любила рисовать.

Отмечается, что однажды Ай даже сумела сбежать из вольера, воспользовавшись украденным ключом.