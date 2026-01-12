Умерла 49-летняя шимпанзе Ай, которая умела считать и рисовать
- 12 января, 2026
- 14:36
В возрасте 49 лет умерла японская шимпанзе по кличке Ай, которая умела считать и рисовать.
Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.
По информации Института Киотского университета, смерть известной обезьяны наступила от старости и отказа внутренних органов.
Шимпанзе родилась в Западной Африке и в 1977 году ее доставили в Японию. В Киото она стала главной участницей исследовательской программы Ai Project, посвященной изучению мышления шимпанзе.
Ученые установили, что Ай умела работать с числами и различать цвета. В полтора года примату подключили специальную клавиатуру, чтобы изучать память обезьяны и ее способности к обучению.
К пяти годам Ай освоила числовые обозначения от одного до шести и могла называть число, цвет и предмет более чем у 300 образцов. В свободное от экспериментов время шимпанзе любила рисовать.
Отмечается, что однажды Ай даже сумела сбежать из вольера, воспользовавшись украденным ключом.