    Умерла 49-летняя шимпанзе Ай, которая умела считать и рисовать

    Это интересно
    • 12 января, 2026
    • 14:36
    Умерла 49-летняя шимпанзе Ай, которая умела считать и рисовать

    В возрасте 49 лет умерла японская шимпанзе по кличке Ай, которая умела считать и рисовать.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.

    По информации Института Киотского университета, смерть известной обезьяны наступила от старости и отказа внутренних органов.

    Шимпанзе родилась в Западной Африке и в 1977 году ее доставили в Японию. В Киото она стала главной участницей исследовательской программы Ai Project, посвященной изучению мышления шимпанзе.

    Ученые установили, что Ай умела работать с числами и различать цвета. В полтора года примату подключили специальную клавиатуру, чтобы изучать память обезьяны и ее способности к обучению.

    К пяти годам Ай освоила числовые обозначения от одного до шести и могла называть число, цвет и предмет более чем у 300 образцов. В свободное от экспериментов время шимпанзе любила рисовать.

    Отмечается, что однажды Ай даже сумела сбежать из вольера, воспользовавшись украденным ключом.

