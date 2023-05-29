Ученый предупредил о неизбежной гибели Черного моря

Турецкий ученый, геолог Осман Бекташ рассказал о подстерегающей опасности всех, кто живет у Черного моря.

Турецкий ученый, геолог Осман Бекташ рассказал о подстерегающей опасности всех, кто живет у Черного моря.

Об этом Report сообщает со ссылкой на bTV.

Бекташ считает, что гибель моря невозможно предотвратить или обратить вспять. Он указал, что глобальное потепление влияет на его структуру.

По словам геолога, Черное море состоит из трех слоев. На его дне залегают ядовитые газы, посередине находится промежуточный слой, где температура составляет не выше восьми градусов по Цельсию. Именно он играет роль кондиционера, а в верхнем, богатом кислородом, живут рыбы и другие морские обитатели.

Бекташ пояснил, что средний "защитный" слой из-за глобального потепления климата начал истончаться.

"Нижний слой, богатый ядовитыми газами, в будущем смешается с верхним и будет угрожать тем, кто живет у моря", - полагает Бекташ. По его оценке, это уже нельзя исправить.