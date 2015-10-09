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    ​На воронежском дрожжевом заводе произошло извержение дрожжей - ВИДЕО

    Патока нового урожая оказалась склонной к повышенному пенообразованию

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Воронеже на заводе по производству дрожжей произошёл сбой технологии изготовления, из-за чего смесь воды, патоки и дрожжей вырвалась на крышу цеха.

    Как передает Report, об этом сообщается в пресс-релизе, размещённом на сайте предприятия.

    «Это связано с особенностью патоки нового урожая, которая склонна к повышенному пенообразованию», — говорится в сообщении.

    Уточняется, что техническая служба работает над «адаптацией параметров технологического процесса» во избежание новых инцидентов.

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