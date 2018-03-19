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    Марадона поздравил Путина с победой на президентских выборах

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

    Как передает Report, об этом написал Марадона в Instagram.

    "Отличный результат Путина на сегодняшних выборах. Я восхищаюсь им, потому что годы идут, а он сохраняет свои убеждения и ту же саму энергию. Мои поздравления русскому народу!" - написал Марадона.

    В декабре 2017 годаМарадона сделал совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным.

    Как сообщает ЦИК, по итогам обработки 85% протоколов, Путин набирает 76% голосов.

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