Двухвостовая комета Каталина максимально приблизится к Земле

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Комета Каталина C/2013 US10 с двумя хвостами, которая имеет в длину около 20 км, максимально приблизится к Земле 17 января, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

При этом никакой угрозы для планеты и ее жителей она не представляет. "17 января Каталина пройдет мимо Земли на максимально близком расстоянии - 110 млн. км. В это время ее можно будет увидеть в созвездии Большой Медведицы. Для нашей планеты это сближение безвредно", - отметили в уфимском планетарии.

Ученые отмечают, что комета не оправдала надежд астрономов, не став яркой - она видна только в телескопы или бинокли как "туманное пятнышко чуть зеленоватого цвета". Комета имеет два хвоста: пылевой, который растянут вдоль орбиты, и ионный, направленный от Солнца.

В большие любительские телескопы комету можно будет наблюдать вплоть до середины мая 2016 года, когда она подойдет к звезде Капелла в созвездии Возничего. Следующее посещение "двухвостого пришельца" внутренних областей Солнечной системы произойдет через несколько тысяч - десятков тысяч лет, точное время сейчас невозможно рассчитать.