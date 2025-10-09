Центробанк России планирует выпустить памятную монету с Лунтиком
Это интересно
- 09 октября, 2025
- 18:42
Центральный банк России планирует в 2027 году выпустить памятную монету, посвященную популярному мультгерою Лунтику.
Как передает Report, об этом сообщил продюсер и соучредитель студии "Мельница" Сергей Сельянов в интервью изданию "Абзац".
По его словам, монеты номиналом 3 и 25 рублей будут изготовлены из серебра с цветным покрытием, а общий тираж составит около 1 миллиона экземпляров.
Последние новости
19:01
Фото
Видео
Командующие ВВС Азербайджана и ОАЭ провели встречуАрмия
19:00
ГУДП обратилось к участникам дорожного движения в связи с ухудшением погодных условийВнутренняя политика
18:52
Установлены личности пострадавших в ДТП в Имишли - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
18:46
Офис Нетаньяху предложил наградить Трампа Нобелевской премией мираДругие страны
18:42
Центробанк России планирует выпустить памятную монету с ЛунтикомЭто интересно
18:39
Нетаньяху и Трамп договорились продолжать тесное сотрудничествоДругие страны
18:38
Фото
В Баку принято итоговое заявление международной конференции по пропавшим без вести - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
18:34
Завтра ряде районов Азербайджана ожидаются дожди и мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЭкология
18:29