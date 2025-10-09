Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Центробанк России планирует выпустить памятную монету с Лунтиком

    Это интересно
    • 09 октября, 2025
    • 18:42
    Центробанк России планирует выпустить памятную монету с Лунтиком

    Центральный банк России планирует в 2027 году выпустить памятную монету, посвященную популярному мультгерою Лунтику.

    Как передает Report, об этом сообщил продюсер и соучредитель студии "Мельница" Сергей Сельянов в интервью изданию "Абзац".

    По его словам, монеты номиналом 3 и 25 рублей будут изготовлены из серебра с цветным покрытием, а общий тираж составит около 1 миллиона экземпляров.

    Россия Лунтик памятная монета

    Последние новости

    19:01
    Фото
    Видео

    Командующие ВВС Азербайджана и ОАЭ провели встречу

    Армия
    19:00

    ГУДП обратилось к участникам дорожного движения в связи с ухудшением погодных условий

    Внутренняя политика
    18:52

    Установлены личности пострадавших в ДТП в Имишли - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    18:46

    Офис Нетаньяху предложил наградить Трампа Нобелевской премией мира

    Другие страны
    18:42

    Центробанк России планирует выпустить памятную монету с Лунтиком

    Это интересно
    18:39

    Нетаньяху и Трамп договорились продолжать тесное сотрудничество

    Другие страны
    18:38
    Фото

    В Баку принято итоговое заявление международной конференции по пропавшим без вести - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    18:34

    Завтра ряде районов Азербайджана ожидаются дожди и мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    18:29

    Секретарь Госкомиссии отметил вклад азербайджанских структур в поиск пропавших без вести

    Внутренняя политика
    Лента новостей