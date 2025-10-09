Центробанк России планирует выпустить памятную монету с Лунтиком

Центральный банк России планирует в 2027 году выпустить памятную монету, посвященную популярному мультгерою Лунтику.

Как передает Report, об этом сообщил продюсер и соучредитель студии "Мельница" Сергей Сельянов в интервью изданию "Абзац".

По его словам, монеты номиналом 3 и 25 рублей будут изготовлены из серебра с цветным покрытием, а общий тираж составит около 1 миллиона экземпляров.