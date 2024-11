Банан на клейкой ленте ушел с молотка за $6,2 млн

Произведение итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана - прикрепленный к стене клейкой лентой банан - было продано в среду за $6,2 млн.

Как передает Report , об этом сообщается на странице аукционного дома Sotheby's в соцсети X.

"Самый нашумевший в мире банан был только что продан за $6,2 млн", - говорится в сообщении. Оценочная стоимость инсталляции "Комедиант" была установлена на уровне $1-1,5 млн. В итоге лот за $6,2 млн приобрел коллекционер из Китая, основатель блокчейн-платформы TRON Джастин Сан.

"Я с радостью объявляю, что только что купил банан, - объявил Джастин Сан в X. - Это не просто произведение искусства. Это культурный феномен, который объединяет миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества. В ближайшие дни я лично съем банан, и это станет частью уникального художественного опыта".