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Банан на клейкой ленте ушел с молотка за $6,2 млн

Банан на клейкой ленте ушел с молотка за $6,2 млн Произведение итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана - прикрепленный к стене клейкой лентой банан - было продано в среду за $6,2 млн.
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21 ноября 2024 г. 07:59
Банан на клейкой ленте ушел с молотка за $6,2 млн

Произведение итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана - прикрепленный к стене клейкой лентой банан - было продано в среду за $6,2 млн.

Как передает Report, об этом сообщается на странице аукционного дома Sotheby's в соцсети X.

"Самый нашумевший в мире банан был только что продан за $6,2 млн", - говорится в сообщении. Оценочная стоимость инсталляции "Комедиант" была установлена на уровне $1-1,5 млн. В итоге лот за $6,2 млн приобрел коллекционер из Китая, основатель блокчейн-платформы TRON Джастин Сан.

"Я с радостью объявляю, что только что купил банан, - объявил Джастин Сан в X. - Это не просто произведение искусства. Это культурный феномен, который объединяет миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества. В ближайшие дни я лично съем банан, и это станет частью уникального художественного опыта".

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Версия на азербайджанском языке İtaliyada lentlə yapışdırılan banan 6,2 milyon dollara satılıb

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