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Археологи нашли в Испании огромный пещерный "музей" эпохи палеолита

Археологи нашли в Испании огромный пещерный "музей" эпохи палеолита Испанские ученые из Университета Сарагосы обнаружила более сотни древних наскальных рисунков в 500-метровой пещере Кова Донес, расположенной недалеко от Валенсии в регионе Восточная Иберия. Находка возрастом не менее 24 тыс. лет может стать крупнейшим пам
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12 сентября 2023 г. 04:53
Археологи нашли в Испании огромный пещерный музей эпохи палеолита

Испанские ученые из Университета Сарагосы обнаружила более сотни древних наскальных рисунков в 500-метровой пещере Кова Донес, расположенной недалеко от Валенсии в регионе Восточная Иберия. Находка возрастом не менее 24 тыс. лет может стать крупнейшим памятником эпохи палеолита в Европе.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

Хотя Испания остается страной с наибольшим количеством памятников палеолитического наскального искусства, большинство из них сосредоточено на севере государства. Восточная Иберия - область, где до сих пор было зарегистрировано лишь несколько подобных находок.

Среди экспонатов в подземной "галерее" оказались 19 подтвержденных изображений ланей, лошадей, зубров, оленей и других животных.

По словам археологов, работы в Кова Донес отличаются большим количеством мотивов и разнообразием техник. Необычным оказалось то, что большинство картин выполнено из глины. Глиняная роспись была известна в искусстве палеолита, однако до наших дней дошло мало примеров ее использования.

Ученые подчеркнули, что их исследования находятся на ранней стадии, и еще есть много областей, которые нужно изучить, а также работ, которые предстоит задокументировать. Поэтому они, вероятно, откроют больше произведений древнего искусства в ближайшие годы.

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