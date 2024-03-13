О нас

Запасы нефти в США снизились на 1,54 млн баррелей

Запасы нефти в США снизились на 1,54 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,54 млн баррелей - до 446,99 млн баррелей.
Энергетика
13 марта 2024 г. 18:46
Запасы нефти в США снизились на 1,54 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,54 млн баррелей - до 446,99 млн баррелей.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в еженедельном докладе Министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 5,66 млн баррелей и составили 234,08 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 888 тыс. баррелей, до 117,9 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2,2 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,05 млн баррелей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US oil inventories fall by 1.54 million barrels

Другие новости из категории

Нефть марки Brent подорожала на данных о запасах в США
Нефть марки Brent подорожала на данных о запасах в США
13 марта 2024 г. 19:27
SOCAR и BP обсудили возможности перехода на зеленую энергетику
ФотоSOCAR и BP обсудили возможности перехода на "зеленую" энергетику
13 марта 2024 г. 18:42
Азербайджан и Хорватия обсудили сотрудничество в сфере альтернативной энергетики
Азербайджан и Хорватия обсудили сотрудничество в сфере альтернативной энергетики
13 марта 2024 г. 15:52
BP объявила о планах долгосрочного партнерства с Азербайджаном
BP объявила о планах долгосрочного партнерства с Азербайджаном
13 марта 2024 г. 15:35
Грузия призвала возобновить прокачку нефти по Баку-Супса
Грузия призвала возобновить прокачку нефти по "Баку-Супса"
13 марта 2024 г. 14:35
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30
С начала года расходы населения Азербайджана на топливо выросли на 10%
С начала года расходы населения Азербайджана на топливо выросли на 10%
13 марта 2024 г. 13:26
Азербайджан в феврале использовал квоту ОПЕК на 86%
Азербайджан в феврале использовал квоту ОПЕК на 86%
13 марта 2024 г. 11:00
EIA снизило прогноз добычи нефти в Азербайджане на этот год
EIA снизило прогноз добычи нефти в Азербайджане на этот год
13 марта 2024 г. 10:21
EIA обнародовал прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2025 год
EIA обнародовал прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2025 год
13 марта 2024 г. 10:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi