Запасы нефти в США снизились на 1,54 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,54 млн баррелей - до 446,99 млн баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,54 млн баррелей - до 446,99 млн баррелей.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в еженедельном докладе Министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 5,66 млн баррелей и составили 234,08 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 888 тыс. баррелей, до 117,9 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2,2 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,05 млн баррелей.