Запасы газа в Европе находятся на уровне 59,18%

Запасы газа в подземных газохранилищах (ПГХ) Европы в марте все еще остаются на рекордном уровне, а отбор газа из ПГХ и закачка в них практически сравнялись. При этом суммарный отбор из хранилищ ЕС с начала отопительного сезона превышает 50,5 млрд куб. м.

Запасы газа в подземных газохранилищах (ПГХ) Европы в марте все еще остаются на рекордном уровне, а отбор газа из ПГХ и закачка в них практически сравнялись. При этом суммарный отбор из хранилищ ЕС с начала отопительного сезона превышает 50,5 млрд куб. м.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сейчас хранилища Европы заполнены на 59,18% (на 17,62 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 65,3 млрд куб. м газа.

Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища на целевые 90% к отопительному сезону еще в середине августа, а к началу сезона отбора накопили в них рекордные 99,63%.

Погода в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе ожидается значительно теплее, чем в предыдущую семидневку.

Отбор газа из ПГХ стран ЕС 24 марта, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составил 139 млн куб. м. В то же время закачка составляла 108 млн куб. м.

Отопительный сезон в Европе начался 7 ноября 2023 года (на неделю раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ около 50,53 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПГХ на 138-й день с момента достижения максимума их заполнения на 14% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 7 апреля 2023 года, когда в них оставалось 55,47% запасов.

Отметим, что газ на бирже в Европе снова торгуется около 315 долларов за 1 тыс. куб. м.