​Заместитель министра: Газ, который будет добываться с месторождения "Шахдениз", уже распределен между 8 странами

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ "Газ с месторождения "Шахдениз", который будет добываться до 2044 года, уже распределен между 9 компаниями из 8 стран на основе подписанного сроком на 25 лет контракта".

Об этом сообщил Report заместитель министра энергетики Азербайджана Натиг Аббасов, внося ясность в вопрос относительно распространенной на сайте news.rambler.ru информации о том, что запасы, которые Азербайджан будет добывать, уже проданы до 2040 года.

Отметим, что российский сайт news.rambler.ru исказил слова Натига Аббасова, написав, что "запасы, которые Азербайджан будет добывать, уже проданы до 2040 года".

Заместитель министра на вопрос журналиста "Способен ли Азербайджан заместить поставки российского газа в Турцию в случае отказа страны от ресурса?" ответил: "Газ с месторождения "Шахдениз", который будет добываться до 2044 года, уже распределен между 9 компаниями из 8 стран на основе подписанного сроком на 25 лет контракта. По соглашению, из общего объема добычи в 16 млрд. кубометров 10 млрд. предназначены для экспорта в Европу, 6 млрд. - в Турцию".

Н.Аббасов отметил, что ежегодно энергобаланс страны определяется с учетом потребности в электроэнергии, нефти и газе, увеличения количества потребителей и развития промышленности, и в будущем, в случае добычи объемов газа, превышающих данный спрос, будет возможен и экспорт.