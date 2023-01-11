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За 2022 год по IGB транспортировано более 4 млн МВт/ч газа

За 2022 год по IGB транспортировано более 4 млн МВт/ч газа За период с 1 октября по 31 декабря 2022 года по газопроводу Греция-Болгария (IGB) было транспортировано 4,875 миллиона мегаватт-час газа.
Энергетика
11 января 2023 г. 13:52
За 2022 год по IGB транспортировано более 4 млн МВт/ч газа

За период с 1 октября, то есть с начала пуска, до конца 2022 года по газопроводу Греция-Болгария (IGB) было транспортировано 4,875 миллиона мегаватт-час газа.

Об этом Report сообщили в компании-операторе ICGB.

"В декабре, всего через пару месяцев после ввода трубопровода в промышленную эксплуатацию, забронированная пропускная способность IGB превысила 94%. К концу 2022 года насчитывается 11 зарегистрированных пользователей интерконнектора", - отметили в компании.

Напомним, что за первый месяц коммерческой эксплуатации, через IGB было транспортировано более 1 млрд кВт/ч газа. Общий объем природного газа за период с 1 октября по 1 ноября 2022 года составлял 1 млрд 105 млн 908 тысяч кВт/ч (95 млн кубических метров).

Газопровод Греция-Болгария введен в коммерческую эксплуатацию в начале октября. Напомним, что IGB предусматривает транспортировку в Болгарию "голубого топлива", добытого в рамках II этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Государственная компания Bulgargaz EAD подписала контракт с консорциумом "Шахдениз" на поставку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский природный газ сможет удовлетворить 25-30% потребностей Болгарии.

150 километров трубопровода общей протяженностью 182 километров пролегают через территорию Болгарии. Годовая пропускная способность трубопровода предполагается в объеме 3-5 млрд кубометров.

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Версия на английском языке Over 4 million MWh of gas transported via IGB in 2022

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