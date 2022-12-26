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Япония и Саудовская Аравия подписали меморандум о поставках новых видов энергии

Япония и Саудовская Аравия подписали меморандум о поставках новых видов энергии Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура в рамкахт визита в Саудовскую Аравию провел переговоры с главой Минэнергетики этой страны Абделем Азизом бен Сальманом.
Энергетика
26 декабря 2022 г. 09:06
Япония и Саудовская Аравия подписали меморандум о поставках новых видов энергии

Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура в рамкахт визита в Саудовскую Аравию провел переговоры с главой Минэнергетики этой страны Абделем Азизом бен Сальманом.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

Они обсудили вопросы стабильных цен на нефть, а также был подписан меморандум о совместном создании сети для поставок новых видов энергии, таких как водород и аммиак.

Нисимура призвал к сотрудничеству в деле обеспечения стабильных цен на нефть в условиях энергетического кризиса в мире. Со своей стороны Абдель Азиз бен Сальман заявил, что для увеличения добычи нефти необходимы инвестиции в отрасль со стороны стран-потребителей нефти.

Кроме того, стороны подписали меморандум о сотрудничестве в деле создания сети по поставкам новых видов энергии, таких как водород и аммиак.

После встречи министр Нисимура подчеркнул, что "в области энергетики с Саудовской Аравией сложились многолетние отношения доверия", а "Япония как председатель G7 в будущем году хочет лидировать при обсуждении вопросов о стабильности нефтяного рынка".

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Версия на английском языке Japan, Saudi Arabia sign memo on supply of new types of energy

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