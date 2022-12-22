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Япония и Saudi Aramco продлили соглашение о хранении нефти на Окинаве

Япония и Saudi Aramco продлили соглашение о хранении нефти на Окинаве Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC) еще на три года продлила соглашение с Saudi Aramco о хранении сырой нефти на острове Окинава.
Энергетика
22 декабря 2022 г. 15:37
Япония и Saudi Aramco продлили соглашение о хранении нефти на Окинаве

Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC) еще на три года продлила соглашение с Saudi Aramco о хранении сырой нефти на острове Окинава.

Как передает Report, об этом госкомпания сообщила в четверг.

По условиям соглашения, JOGMEC сдает в аренду компании Aramco 13 национальных резервуаров для хранения сырой нефти на Окинаве. Это позволит саудовской компании хранить около 1,3 млн килолитров сырой нефти в течение следующих трех лет, говорится в заявлении JOGMEC.

В обмен на предоставление Saudi Aramco складских мощностей Япония получает приоритетное право на запасы нефти в чрезвычайных ситуациях.

Договор аренды резервуаров действует с 2010 года и продлевается каждые три года.

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