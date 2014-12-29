​Япония планирует постройку самой большой плавающей электростанции

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Японцы готовятся к строительству огромного объекта - самой большой в мире плавающей электростанции.

Как передает Report, сооружением электростанции будет заниматься японская корпорация Kyocera Corporation, специалисты которой уже приобрели необходимый для этого опыт на строительстве наводной стационарной солнечной электростанции Kagoshima Nanatsujima, снимок которой представлен выше.

Но новая электростанция будет более масштабным сооружением, в ее состав войдут около 50 тыс. фотогальванических модулей, которые будут плавать на специальных понтонах по поверхности водохранилища Yakamura Dam.

Фотогальванические модули покроют 180 тыс. кв. площади водной поверхности. По предварительным оценкам электростанция сможет производить более 15.6 мегаватт-часов электроэнергии ежегодно. Такого количества энергии достаточно для полного снабжения приблизительно 4700 среднестатистических домашних хозяйств. Кроме этого, энергия, собранная плавающей солнечной электростанцией на поверхности водохранилища, позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу более чем на 7800 тонн ежегодно.