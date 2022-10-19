WSJ: Аналитики ожидают роста запасов нефти в США

Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, выросли по сравнению с показателем предыдущей недели.

Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, выросли по сравнению с показателем предыдущей недели.

Как передает Report, такой прогноз дали аналитики и трейдеры, опрошенные The Wall Street Journal.

По их прогнозам, запасы нефти в хранилищах США на неделе 8-14 октября увеличились на 1,7 млн баррелей. Оценки аналитиков варьируются от -2 млн баррелей до +3 млн баррелей.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в 14.30 по Гринвичу.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, сократились на 1,4 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от -3,3 млн баррелей до +1,8 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе снизились на 2,2 млн баррелей. Оценки варьируются от -3,7 млн баррелей до +500 000 баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, снизилась на 0,5 процентного пункта, до 89,4%. Прогнозы варьируются от -1,5 процентного пункта до +0,5 процентного пункта.

Вышедшие во вторник данные Американского института нефти (API) показали сокращение запасов нефти на отчетной неделе на 1,3 млн баррелей, падение запасов бензина на 2,2 млн баррелей и уменьшение запасов дистиллятов на 1,1 млн баррелей.