О нас

WSJ: Аналитики ожидают роста запасов нефти в США

WSJ: Аналитики ожидают роста запасов нефти в США Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, выросли по сравнению с показателем предыдущей недели.
Энергетика
19 октября 2022 г. 12:09
WSJ: Аналитики ожидают роста запасов нефти в США

Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, выросли по сравнению с показателем предыдущей недели.

Как передает Report, такой прогноз дали аналитики и трейдеры, опрошенные The Wall Street Journal.

По их прогнозам, запасы нефти в хранилищах США на неделе 8-14 октября увеличились на 1,7 млн баррелей. Оценки аналитиков варьируются от -2 млн баррелей до +3 млн баррелей.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в 14.30 по Гринвичу.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, сократились на 1,4 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от -3,3 млн баррелей до +1,8 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе снизились на 2,2 млн баррелей. Оценки варьируются от -3,7 млн баррелей до +500 000 баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, снизилась на 0,5 процентного пункта, до 89,4%. Прогнозы варьируются от -1,5 процентного пункта до +0,5 процентного пункта.

Вышедшие во вторник данные Американского института нефти (API) показали сокращение запасов нефти на отчетной неделе на 1,3 млн баррелей, падение запасов бензина на 2,2 млн баррелей и уменьшение запасов дистиллятов на 1,1 млн баррелей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке WSJ: Analysts expect growth in US oil inventories

Самое важное

Ильхам Алиев обратился к участникам международной выставки Rebuild Karabakh
Ильхам Алиев обратился к участникам международной выставки Rebuild Karabakh
19 октября 2022 г. 10:43
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
Чудовищный теракт армян против отправленных на помощь в Спитак азербайджанцев
18 октября 2022 г. 14:15
Бои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
ФотоБои вдоль Араза: В Худаферине мы устроили засаду и разгромили врага
18 октября 2022 г. 13:10
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости
Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Днем восстановления независимости
18 октября 2022 г. 12:29
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
Минобороны: Азербайджанская армия не открывала огонь по подразделениям ВС Армении
18 октября 2022 г. 09:50
Мишель: Размещение миссии ЕС на азербайджано-армянской границе послужит созданию доверия
Мишель: Размещение миссии ЕС на азербайджано-армянской границе послужит созданию доверия
17 октября 2022 г. 19:26
МО Азербайджана: Армения сосредотачивает на границе дополнительный личный состав и артиллерийские установки
МО Азербайджана: Армения сосредотачивает на границе дополнительный личный состав и артиллерийские установки
17 октября 2022 г. 13:27
Потерявший родных в Гяндже: Армянский террор лишил меня трех близких людей
ФотоПотерявший родных в Гяндже: Армянский террор лишил меня трех близких людей
17 октября 2022 г. 11:55
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
15 октября 2022 г. 10:17
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
15 октября 2022 г. 10:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi