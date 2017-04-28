Виталий Беглярбеков: Прогнозируется стабильный уровень добычи по SOCAR

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по маркетингу и экономическим операциям Виталий Беглярбеков прокомментировал некоторые сведения, распространенные в СМИ со ссылкой на его выступление на Втором международном форуме SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия".

Как сообщает Report, он отметил, что показатель снижения нефтедобычи в 7-10% ошибочно преподносится в качестве годовой динамики: “В своем выступлении я отметил, что нефтедобыча Азербайджана за последние 5-6 лет сократилась всего на 7-10%. Таким образом, сокращение составляет в среднем 1,5-2% в год. Это естественное снижение производства является нормальным явлением. Конечно, для компенсации естественного снижения регулярно принимаются меры. Незначительно снизившаяся в этом году добыча может увеличиться в следующем. Добыча по SOCAR в предстоящие годы в среднем прогнозируется стабильной”.

Представитель SOCAR подчеркнул, что объем капитальных расходов на блок месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря, до конца 2016 года превысил 30 млрд долларов.

“В моем выступлении на вышеупомянутом форуме 25 апреля произошли некоторые недоразумения из-за синхронного перевода или по другим причинам, что привело к распространению ложной информации в СМИ. СМИ писали, что на АЧГ израсходовано более 30 млрд долларов инвестиций. Затем распространились сведения о том, что это очень маленькая сумма, и не совпадает с суммой свыше 40 млрд долларов (41 млрд долларов), озвученной президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым в своем выступлении на конференции Caspian Oil & Gas в июне прошлого года. Дело в том, что упомянутая мною сумма в более чем 30 млрд долларов (33 млрд долларов) отражает капитальные расходы на АЧГ, а озвученная президентом SOCAR сумма – капитальные и операционные расходы”.