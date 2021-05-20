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Великобритания инвестировала в Азербайджан 31 млрд долларов

Великобритания инвестировала в Азербайджан 31 млрд долларов В 2019 году торговый оборот между Азербайджаном и Великобританией увеличился на 34% и составил 704,6 млн долларов США.
Энергетика
20 мая 2021 г. 15:15
Великобритания инвестировала в Азербайджан 31 млрд долларов
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В 2019 году торговый оборот между Азербайджаном и Великобританией увеличился на 34% и составил 704,6 млн долларов США.

Как передает Report, об этом на 4-ом заседании азербайджано-британской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку заявил местный сопредседатель структуры, министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

По его словам, хотя в 2020 году данный показатель снизился на 35% в связи с негативным воздействием пандемии, в 2021 году вновь наблюдается рост: "В том числе в I квартале этого года стоимость товарооборота между двумя странами выросла в 2,5 раза в годовом сравнении - до 162,2 млн долларов".

Министр отметил, что успешное 30-летнее сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией в нефтегазовой сфере вступило в новый этап развития в соответствии с новыми вызовами глобального энергетического сектора: “Из 30,6 млрд долларов инвестиций, вложенных Соединенным королевством в экономику Азербайджана, 28,8 млрд долларов приходится на энергетический сектор. Наше сотрудничество в области декарбонизации интегрированных энергетических и транспортных систем, возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, перехода к либеральному энергетическому рынку и электрическим сетям будет способствовать не только вкладу в отношения между двумя странами, но и в процесс перехода энергетики”.

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Версия на английском языке UK invests $ 31 billion in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya indiyədək Azərbaycana 31 milyard dollar investisiya qoyub

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